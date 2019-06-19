2019-06-19T15:44:52+03:00
Происшествия

Саранча захватила 70 тысяч гектаров земли Ставрополья

Насекомое обнаружили в 21 из 26 районов края
Антон Шаповалов
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Сейчас агрономы нашли саранчу в 21 из 26 районов края на площадь 70 тысяч гектаров, передает пресс-служба ставропольское Минсельхоза.

- Всего защитные мероприятия проведены в 15 районах на 40,4 тыс. га. Всю работу планируется завершить до конца августа. Наибольшие площади, обработанные против саранчовых вредителей, отмечены в Левокумском, Нефтекумском и Арзгирском районах, - говорится в сообщении.

Всего на борьбу с саранчой на Ставрополье выделили 28 миллионов рублей. Аграрии мобилизировали 61 единицу наземной техники и семь самолетов.

В прошлом году край тоже боролся с насекомыми. Тогда на это агрономы выделили 40 миллионов рублей. Был введен режим чрезвычайной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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