После оплаты долга жителям Дагестана придется отдавать ещё более миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-19T15:44:37+03:00

Они должны ещё более половины миллиарда рублей

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Неплательщиков долгов за электроэнергию в Дагестане за пять месяцев стало меньше. Должники внесли в «Дагестанскую энергосбытовую компанию» более 105 миллионов рублей, передает пресс-служба "Россети Северный Кавказ".

- Управляемая компанией "Россети Северный Кавказ" "Дагестанская энергосбытовая компания" за 5 месяцев 2019 года подала в судебные органы 5 тысяч 943 исковых заявления на общую сумму 739,5 млн рублей для взыскания задолженности с неплательщиков, - сказано в сообщении.

Также известно, что сегодня на стадии разбирательства находится ещё девять тысяч заявлений. Общая сумма долга превышает полтора миллиарда рублей. Компания «Россети Северный Кавказ» предпринимает действия по повышению ответственности потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU