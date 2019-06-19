В Ставрополе накрыли наркоплантацию

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-19T15:44:40+03:00

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Полицейские Ставрополья закончили расследование уголовного дела о выращивании марихуаны, передает пресс-служба МВД России по краю. Мужчина задержан.

В материалах расследования сказано, что подозреваемый вырастил 200 кустов растений, которые дают наркосодержащие вещества. При задержании полицейские изъяли почти два килограмма марихуаны, 800 граммов конопли и 15 граммов гашиша. Наркотики у подозреваемого нашли в машине и дома.

Оперативники установили, что мужчина хотел продать свой урожай. Его взяли под стражу, материалы передали на рассмотрение в Промышленный районный суд Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU