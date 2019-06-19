В Ставрополе накрыли наркоплантацию
Полицейские Ставрополья закончили расследование уголовного дела о выращивании марихуаны, передает пресс-служба МВД России по краю. Мужчина задержан.
В материалах расследования сказано, что подозреваемый вырастил 200 кустов растений, которые дают наркосодержащие вещества. При задержании полицейские изъяли почти два килограмма марихуаны, 800 граммов конопли и 15 граммов гашиша. Наркотики у подозреваемого нашли в машине и дома.
Оперативники установили, что мужчина хотел продать свой урожай. Его взяли под стражу, материалы передали на рассмотрение в Промышленный районный суд Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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