2019-06-19T16:03:44+03:00
Недвижимость

Проблему с водой на Ставрополье решат через два дня

Водоснабжение затруднено в Кочубеевском районе
Антон Шаповалов
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В некоторых поселках Кочубеевского района нестабильно работает водоснабжение. Такая ситуация возникла из-за обильных осадков в предгорьях Большого Кавказского Хребта, передает «Победа26».

Из-за плохой погоды в Кубань сошло несколько селей. Согласно данным экспертов, мутности воды в 50 раз выше нормы. Доходящая до района вода становится более прозрачной, но этого не достаточно, чтобы держать водозаборы полностью открытыми: фильтры могут не выдержать. Ситуацию усугубляет то, что в муниципалитете давно не было осадков.

Как уверяют местные власти, они принимают все меры по решению проблемы. В частности, они ввели в районе режим повышенной готовности к ЧС. По селам ездят шесть водовозов, волонтёры помогают больным и старикам набрать воду.

Замеры мутности воды возобновляются каждый час. По прогнозам властей, через пару дней водоснабжение будет приведено в норму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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