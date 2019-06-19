Дело задержанного журналиста из Дагестана взяли под контроль местный омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев пообещал, что проконтролирует расследование дела корреспондента «Черновика» Абдулмумина Гаджиева, которого подозревают в финансировании терроризма.
- Я намерен выяснить информацию о фактах применения к Гаджиеву незаконных методов расследования и иных фактах нарушения его прав во время следствия и содержания в СИЗО, - говорит Алиев.
Омбудсмен также заявил, что прибегнет к помощи органов, если интересы Гаджиева нарушат. Сейчас о таких фактах заявлено не было.
Напомним, дагестанского журналиста Гаджиева подозревают в нарушении второй и четвертой частей 205.5 статьи УК РФ (организация и содействие террористической деятельности). 14 июня его квартиру обыскали, сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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