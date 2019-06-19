Ессентуки готовятся к плац-параду военных оркестров

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-19T17:35:54+03:00

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21 июня Ессентуки снова станут культурной столицей региона. Город примет военные оркестры, которые покажут уникальные шоу-программы в рамках фестиваля «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!».

Накануне в Ессентуках на пресс-конференции представители Росгвардии рассказали о программе музыкальных встреч, которые пройдут во всех городах-курортах. Первый фестивальный день начнется в 19.00 сразу на двух курортных площадках - у бювета источника № 17 и на Курортном бульваре. 22 июня, в традиционный день памяти и скорби, участники фестиваля выступят в парке Победы.

В завершающий день, в воскресенье, все семь военно-музыкальных коллективов СКФО проведут уникальные оркестровые дефиле и плац-парад. Торжественное закрытие фестиваля обещает быть грандиозным по масштабам и децибелам - участники фестиваля «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!» вместе исполнят отдельные композиции.

- Это будут произведения отечественных и зарубежных композиторов, патриотические работы, оригинальные композиции для духового оркестра, вальсы, марши и танго. Учитывая, что все оркестры базируются в субъектах СКФО, выступления наверняка будут пронизаны кавказским колоритом, - отметил начальник военно-оркестровой службы штаба округа, капитан Олег Доценко.

ИСТОЧНИК KP.RU