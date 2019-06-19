2019-06-19T17:46:56+03:00
Происшествия

На Ставрополье захлебнувшегося в аквапарке мальчика забрали в реанимацию

Несчастный случай произошел в Новоалександровском городском округе
Евгения СОКОРЕВА
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В Новоалександровском городском округе 19 июня ребенок едва не погиб в аквапарке. Губернатор Ставрополья рассказал у себя на странице в Instagram, что 9-летний мальчик пришел купаться вместе с другими ребятами из детского лагеря.

- Что-то произошло, и ребёнок захлебнулся и пошёл под воду. К счастью, его успели спасти и вызвали "скорую". Сейчас мальчик в реанимации. Состояние тяжёлое, но стабильное, - написал Владимир Владимиров.

С его слов, врачи контролируют ситуацию и оказывают всю нужную помощь.

А почему все так случилось, выясняют специалисты.

- Все места для купания, включая аквапарки, ещё раз тщательно проверим с участием прокуратуры. Такой запрос в надзорные органы обязательно будет направлен, - отметил губернатор СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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