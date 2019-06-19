2019-06-19T18:05:48+03:00
Происшествия

В Ингушетии из больницы со стрельбой похитили пациента

Несчастного доставили в медучреждение с тяжёлыми травмами
Андрей ЗОБОВ
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Неизвестные силой забрали пациента, поступившего после избиенияНеизвестные силой забрали пациента, поступившего после избиенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ингушетии неизвестные со стрельбой похитили избитого пациента из больницы. Их мотивы неизвестны, однако они могут быть связаны с межтейповыми конфликтами. Пострадавших, кроме самого исчезнувшего больного, нет.

Группа людей ворвалась в Республиканскую городскую больницу Нальчика около 12 часов дня. Они потребовали выдать им больного, поступившего накануне в травматологическое отделение после избиения. Врачи попытались отказать — тщетно. Нападавшие были вооружены и стали стрелять в воздух, чтобы подтвердить серьёзность своих намерений.

— К счастью, во время налёта никто не пострадал, хотя врачи пытались защитить и отбить пациента. Но против вооружённых людей это, сами понимаете, невозможно. Поэтому его увезли в неизвестном направлении, — сообщил источник «КП - Северный Кавказ», близкий к правоохранительным органам.

Происшествие может быть связано с внутренними межтейповыми (межклановыми, — ред). конфликтами. Сейчас полицейские пытаются найти и задержать нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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