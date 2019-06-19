В Ессентуках капитально отремонтируют 6 школ

СЕГОДНЯ 18:28 2019-06-19T18:28:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Четвертый год подряд Ессентуки участвуют в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». За это время почти все школы обзавелись новыми стеклопакетами. Этим летом оконные блоки заменят в школах №№ 1, 4, 12 и гимназии «Интеллект». Для этого более 7 млн рублей получено из краевого и городского бюджетов.

В ближайший месяц в рамках реализации другой программы пройдет капитальный ремонт кровли в школе № 10. Сейчас идут аукционные процедуры по выбору подрядчика. Из краевого бюджета на это выделили 3569,6 тыс. руб. из местного - 1006,8 тыс. руб.

В школьных дворах СОШ №№ 7 и 10 этим летом тоже грядут большие перемены. В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» госпрограммы Ставропольского края «Развитие образования» также за счет краевого и городского бюджетов (на сумму более 6 млн руб.) здесь проведут работы по благоустройству прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU