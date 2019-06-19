Газеты Дагестана выйдут с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста
В Дагестане три газеты устроят акцию поддержки арестованного по подозрению в спонсировании боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ редактора отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.
В пятницу еженедельники "Черновик", "Новое дело" и "Свободная республика" выйдут в свет с одинаковыми обложками "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".
Напомним, что журналиста арестовали на два месяца 18 июня, а его дом обыскали 14 числа этого же месяца. В СКР Дагестана говорят, что Гаджиев подозревается в участии в террористической организации, запрещённой на территории РФ, и в финансировании терроризма.
ИСТОЧНИК KP.RU