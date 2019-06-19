Газеты Дагестана выйдут с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста

СЕГОДНЯ 19:30 2019-06-19T19:30:37+03:00

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В Дагестане три газеты устроят акцию поддержки арестованного по подозрению в спонсировании боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ редактора отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева.

В пятницу еженедельники "Черновик", "Новое дело" и "Свободная республика" выйдут в свет с одинаковыми обложками "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Напомним, что журналиста арестовали на два месяца 18 июня, а его дом обыскали 14 числа этого же месяца. В СКР Дагестана говорят, что Гаджиев подозревается в участии в террористической организации, запрещённой на территории РФ, и в финансировании терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU