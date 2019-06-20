2019-06-20T10:27:55+03:00
Происшествия

На Ставрополье следователи проверяют, почему школьник едва не утонул в аквапарке

Накануне мальчик захлебнулся в бассейне
Евгения СОКОРЕВА
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В аквапарке оздоровительного центра в станице Расшеватской Новоалександровского городского округа проводят проверку после того, как накануне, 18 июня, едва не утонул ребенок. 10-летний мальчик пришел купаться вместе с другими ребятами из детского лагеря в сопровождении воспитателей и захлебнулся. Школьника вытащил из воды инструктор. Его увезли на "Скорой" в реанимацию.

- Следователям предстоит выяснить, как стала возможной в аквапарке ситуация, угрожающая жизни и здоровью ребёнка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям воспитателей школьного лагеря и сотрудников оздоровительного центра, предоставляющего услуги аквапарка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

По информации медучреждения, состояние мальчика стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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