Вячеслав Битаров вошел в состав межведомственной рабочей группы по контролю за нацпроектами

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-20T10:32:28+03:00

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Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров вошел в состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов при президиуме Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Заседание рабочей группы состоялось вчера под председательством руководителя аппарата правительства РФ Константина Чуйченко. Участники встречи обсудили вопросы эффективной реализации национальных и федеральных проектов, а также стратегическое развитие страны.

Республика Северная Осетия - Алания принимает участие в 50 из 67 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. Завершена работа по заключению 36 финансовых соглашений в рамках реализации региональных проектов в 2019 году. Общий объем финансирования на реализацию региональных проектов с учетом мероприятия в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2019 году составляет 6,45 млрд рублей.

Заключено 7 контрактов на поставку медицинского оборудования в рамках региональных проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Развитие детского здравоохранения». В Северной Осетии приступили к строительству 28 объектов в рамках региональных проектов «Спорт - норма жизни», «Развитие детского здравоохранения», «Формирование комфортной городской среды». По ним заключены соответствующие государственные контракты.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключены 20 государственных контрактов, работа по соответствующим объектам также ведется. До конца текущего месяца планируется заключить 5 соглашений в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU