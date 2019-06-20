2019-06-20T10:37:08+03:00
Происшествия

Трое ставропольцев угнали КАМАЗ, чтобы покататься

Среди преступников оказался 17-летний подросток
Евгения СОКОРЕВА
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В Петровском районе Ставрополья трое парней угнали КАМАЗ. Как говорят в пресс-службе СКР края, 26 мая этого года молодые люди, включая 17-летнего подростка, в пьяном виде гуляли в селе Николиной Балке и решили взять покататься стоящий на улице КАМАЗ. Дело поэтому завели по статье "неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

- Один из подозреваемых поднял кабину автомобиля, залил воду в радиатор, после чего через незапертую водительскую дверь молодые люди проникли в машину. Запустив двигатель, они поехали кататься по улицам села, - уточнили в ведомстве. - Сейчас следователь СКР вернул автомобиль собственнику и проводит следственные действия по закреплению доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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