Трое ставропольцев угнали КАМАЗ, чтобы покататься
В Петровском районе Ставрополья трое парней угнали КАМАЗ. Как говорят в пресс-службе СКР края, 26 мая этого года молодые люди, включая 17-летнего подростка, в пьяном виде гуляли в селе Николиной Балке и решили взять покататься стоящий на улице КАМАЗ. Дело поэтому завели по статье "неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
- Один из подозреваемых поднял кабину автомобиля, залил воду в радиатор, после чего через незапертую водительскую дверь молодые люди проникли в машину. Запустив двигатель, они поехали кататься по улицам села, - уточнили в ведомстве. - Сейчас следователь СКР вернул автомобиль собственнику и проводит следственные действия по закреплению доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU