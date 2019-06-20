В Дагестане завершены поиски троих пропавших приемных детей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-20T10:46:12+03:00

Накануне вечером две девочки и мальчик ушли из дома и не вернулись

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В Гергебильском районе Дагестана завершились поиски пропавших поздним вечером 19 мая троих детей. В МВД республики обратилась их приемная мама, 62-летняя жительница селения Хвартикуни Мирзаева Зухра. Искали 15-летнюю Саиду, 11-летнюю Камилу и 13-летнего Руслана. Отмечалось, что дети ранее не сбегали из дома, на учете у психиатра, нарколога и в ПДН не состояли. В приёмной семье несовершеннолетние жили с 2015 года.

Как узнала "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, нашли ребят здоровыми и невредимыми.

- Дети сбежали к родной матери, - сообщили в ведомстве. - Все обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU