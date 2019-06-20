В Дагестане завершены поиски троих пропавших приемных детей
Накануне вечером две девочки и мальчик ушли из дома и не вернулись
Фото: МВД РД
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В Гергебильском районе Дагестана завершились поиски пропавших поздним вечером 19 мая троих детей. В МВД республики обратилась их приемная мама, 62-летняя жительница селения Хвартикуни Мирзаева Зухра. Искали 15-летнюю Саиду, 11-летнюю Камилу и 13-летнего Руслана. Отмечалось, что дети ранее не сбегали из дома, на учете у психиатра, нарколога и в ПДН не состояли. В приёмной семье несовершеннолетние жили с 2015 года.
Как узнала "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, нашли ребят здоровыми и невредимыми.
- Дети сбежали к родной матери, - сообщили в ведомстве. - Все обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU