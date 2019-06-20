90 млн евро на «ветер»: на Ставрополье построят ветряные электростанции

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-20T12:02:49+03:00

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Ветропарк мощностью 71,25 МВт планируют создать на Ставрополье до конца 2024 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Инвестор вложит в строительство крупной электростанции больше 90 миллионов евро. Экологическая система по производству энергии позволит сократить вредные выбросы в атмосферу на 180 тысяч тонн углекислого газа, а годовые показатели выработонной энергии будут равняться около 220 Гвт/ч .

Второй крупный инвестпроект энергетической компании — модернизация оборудования на Невинномысской ГРЭС до 2022 года. После ремонта одного из блоков ГРЭС улучшатся возможности для поставки тепла местным потребителям. Модернизированный блок будет служить на 25 лет дольше.

В будущем на Ставрополье планируют увеличить общую мощность ветропарков до 1 гигаватта.

Чтобы иметь хотя бы примерное представление о названной мощности, будет интересно узнать, что 10% мощности запуска космического шаттла равняется 1,21 гигаватта. Мощность 8,066,666,670 вращений колеса, по которому бегает хомячок, равняется 1,21 гигаватту. Мощность 1,621,983 лошадей равняется 1,21 гигаватту. Столько же составит мощность движения 10 реактивных двигателей.

ИСТОЧНИК KP.RU