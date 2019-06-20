Женщину из КБР осудят за пять тысяч, переведенных в ИГ*

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-20T12:14:35+03:00

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Зампрокурора Кабардино-Балкарии Игорь Дармилов передал в суд уголовное дело против жительницы республики. Её обвиняют в финансировании терроризма, передает ведомство.

Прокуратура провела расследование и выяснила, что в конце 2018 уроженка КБР перевела пять тысяч рублей боевику ИГ*. Говорится, что эти средства пошли бы на покупку оружия. Также стало известно, что женщина разделяла идеологию террористов.

Против жительницы республики возбудили уголовное дело по статье "Финансирование терроризма", за которое ей грозит до 15 лет тюрьмы. Дело рассмотрит Северо-Кавказский окружной военный суд.

*ИГ - запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU