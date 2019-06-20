В Ставрополь привезут уникальную икону

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-20T12:29:06+03:00

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21 июня в Ставрополь доставят икону «Спас Нерукотворный». К ней смогут прийти все желающие люди, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Православную икону и мощи святых, связанных с русским воинством, разместят в Соборе святого равноапостольного князя Владимира. Привезенные реликвии пробудут в городе до 4 июля. Позже они переедут в Краснодар, Адлер, Владикавказ и Астрахань. До этого икона и мощи побывали в Севастополе и Херсонесе. Последняя служба с реликвиями пройдет в Москве в 75-ю годовщину Великой Победы.

Среди мощей будут останки восьми святых: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя и воина Федора Ушакова.

ИСТОЧНИК KP.RU