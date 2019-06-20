В Ставрополь привезут уникальную икону
21 июня в Ставрополь доставят икону «Спас Нерукотворный». К ней смогут прийти все желающие люди, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Православную икону и мощи святых, связанных с русским воинством, разместят в Соборе святого равноапостольного князя Владимира. Привезенные реликвии пробудут в городе до 4 июля. Позже они переедут в Краснодар, Адлер, Владикавказ и Астрахань. До этого икона и мощи побывали в Севастополе и Херсонесе. Последняя служба с реликвиями пройдет в Москве в 75-ю годовщину Великой Победы.
Среди мощей будут останки восьми святых: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя и воина Федора Ушакова.
ИСТОЧНИК KP.RU