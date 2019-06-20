Объездную дорогу вокруг Владикавказа обещают построить за три года

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-20T12:36:09+03:00

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Развитие дорожно-транспортной сферы обсудили в Москве глава РСО - Алания Вячеслав Битаров и замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Руководитель республики отметил важность строительства участка федеральной трассы, которая в ближайшее время пройдет в обход Владикавказа. Как пояснил Вячеслав Битаров, участок федеральной трассы, связывающей Россию со странами Закавказья, Ираном, Ираком и Турцией, проходит по улицам североосетинской столицы, а точнее, по территории спального района.

- За последние четыре года существенно вырос поток автотранспорта, увеличился грузооборот, и это создает значительную нагрузку на экологию города. Немаловажно, что объездная магистраль вокруг столицы Северной Осетии станет значимым фактором повышения безопасности всех участников дорожного движения, - сказал глава республики.

На встрече достигнута договоренность о том, что до конца года завершится формирование проектно-сметной документации, во втором квартале 2020 года будет получено заключение госэкспертизы, и после этой процедуры приступят к строительству важной дороги.

Вячеслав Битаров также заверил Иннокентия Алфинова в том, что республика в полном объеме до конца 2019 года освоит финансовые средства, необходимые для развития дорожно-транспортных коммуникаций, и в центре внимания республиканской власти будут вопросы качества проведенных работ.

Говорилось на встрече и о том, что строительство объездной дороги в обход Владикавказа займет не меньше трех лет, и ее создание можно рассматривать как один из способов увеличения пропускной способности автотрассы, которая ведет из столицы Северной Осетии до МАПП «Верхний Ларс», что на границе России и Грузии. Более 20 км этой дороги проходит через Дарьяльское ущелье.

По данным, которые представил Вячеслав Битаров, в прошлом году ежесуточно по дороге, проложенной в горной части республики, следовали не менее 8 тысяч автомобилей в сутки, и есть тенденция к увеличению пассажиропотока и объема перевозимых грузов.

- На участке дороги, проходящей через селение Балта, ширина проезжей части не превышает 6 метров. Вдоль дороги расположены объекты инфраструктуры населённого пункта, в том числе школа. Непрекращающийся как днем, так и ночью поток транспорта делает актуальными вопросы безопасности жителей и экологической обстановки, и аналогичная ситуация также имеет место в селении Чми, - обозначил проблему uлава РСО - Алания.

В качестве ее решения Вячеслав Битаров обратился с просьбой к замминистра транспорта РФ Иннокентию Алафинову рассмотреть вопрос о выделении средств на проектирование и строительство автомобильной дороги в обход двух указанных населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU