В Дагестане переплатили за ремонт дороги 34 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-20T13:05:05+03:00

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Прокуратура Дагестана утвердила обвинение против бывшего и.о. главы Махачкалы. Ему инкриминируют вторую часть 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как установило ведомство, в марте 2018 года обвиняемый приказал ответственному по ЖКХ в городе организовать незаконный розыгрыш тендера на ремонт дорог и улиц в Ленинском районе Махачкалы. В итоге победителем должна была выйти причастная к нему компания.

В итоге казенное учреждение, организовавшее аукцион, подписало контракт с фирмой, которая предложила на 34 миллиона рублей больше, чем другой участник розыгрыша.

Деньги были возвращены в бюджет. Кроме этого, недвижимость подозреваемого, совокупная стоимость которой превышает 16 миллионов рублей, арестовали. Дело рассмотрят в Советском районном суде Махачкалы.

ИСТОЧНИК KP.RU