В Дагестане переплатили за ремонт дороги 34 миллиона рублей
Прокуратура Дагестана утвердила обвинение против бывшего и.о. главы Махачкалы. Ему инкриминируют вторую часть 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий).
Как установило ведомство, в марте 2018 года обвиняемый приказал ответственному по ЖКХ в городе организовать незаконный розыгрыш тендера на ремонт дорог и улиц в Ленинском районе Махачкалы. В итоге победителем должна была выйти причастная к нему компания.
В итоге казенное учреждение, организовавшее аукцион, подписало контракт с фирмой, которая предложила на 34 миллиона рублей больше, чем другой участник розыгрыша.
Деньги были возвращены в бюджет. Кроме этого, недвижимость подозреваемого, совокупная стоимость которой превышает 16 миллионов рублей, арестовали. Дело рассмотрят в Советском районном суде Махачкалы.
ИСТОЧНИК KP.RU