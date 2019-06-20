Заработать на семенах: лайфхак мошенника из Ставрополя

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-20T14:27:46+03:00

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Крупно разбогател на работе директор ставропольской компании в Ставрополе. Правда, неожиданное богатство свалилось на него благодаря мошеннической схеме: мужчина представил в налоговую договор купли-продажи 140 тонн семян кориандра между своей и партнерской компанией и подложную декларацию по НДС.

Таким образом из бюджета было украдено 734 963 рубля. Однако играть в прятки с законом мужчина долго не стал и все вернул еще на стадии предварительного следствия, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU