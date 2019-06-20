Кадыров ответил на претензии Путина во время Прямой линии
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на претензии Владимира Путина во время Прямой линии. Глава государства отметил, что на территории региона сократилось число фельдшерско-акушерских пунктов.
Глава Чечни посетовал на то, что после войны руководству региона пришлось восстанавливать всё из руин. Но, несмотря на это, сейчас проблему удалось решить.
— Материальная база Чечни в ходе известных трагических событий была полностью уничтожена. Сегодня структура сети учреждений здравоохранения республики приведена в соответствие с территориальным расположением, критерием доезда до ближайшей медицинской организации с учётом получения и доврачебной и врачебной помощи, — написал Рамзан Кадыров.
Глава Чечни заверил, что руководство прилагает все усилия, чтобы обеспечить качественную медицинскую помощь всем жителям республики.
— С начала года мы открыли акушерский корпус клинической больницы N4 на 90 коек и поликлинику на 450 посещений в смену. В ГКБ N1 корпус на 270 коек, детскую поликлинику N1 на 250 посещений, Региональный сосудистый центр N 2 на базе РКБ им Эпендиева на 120 коек, — сообщил Рамзан Кадыров, отвечая на слова президента в социальных сетях.
Кроме того, до конца года в Чечне собираются модернизировать ряд медучреждений.
— В республиканской психиатрической больнице в селе Самашки откроем корпус на 70 коек, в Республиканской психиатрической больнице села Дарбанхи корпус на 90 коек, а также административный, лечебно-диагностический и патологоанатом-анатомический корпус. Также ведётся строительство Курчалоевская ЦРБ на 120 коек, в Сунженской ЦРБ появится поликлиника на 150 посещений в смену, здание отделения «Скорой помощи» и административный корпус. Кроме того, в этом же году начнётся строительство инфекционного корпуса на 100 коек при РДКБ имени Глинки, — сообщил Кадыров.
На будущее у руководства Чечни тоже обширные планы.
— Мы собираемся начать строительство завода по производству расходных материалов для лабораторных исследований и малоинвазивных операционных вмешательств, поликлиники N 4 на 150 посещений в смену, участковой больницы села Зандак Ножай-Юртовского района на 25 коек и 70 посещений, а также трёх центров амбулаторной онкологической помощи в Гудермесе, Шали и Урус-Мартане, — резюмировал глава Чечни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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