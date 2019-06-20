Кадыров ответил на претензии Путина во время Прямой линии

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-20T13:54:28+03:00

При этом президент выразил уверенность, что глава региона держит ситуацию на контроле

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на претензии Владимира Путина во время Прямой линии. Глава государства отметил, что на территории региона сократилось число фельдшерско-акушерских пунктов.

Глава Чечни посетовал на то, что после войны руководству региона пришлось восстанавливать всё из руин. Но, несмотря на это, сейчас проблему удалось решить.

— Материальная база Чечни в ходе известных трагических событий была полностью уничтожена. Сегодня структура сети учреждений здравоохранения республики приведена в соответствие с территориальным расположением, критерием доезда до ближайшей медицинской организации с учётом получения и доврачебной и врачебной помощи, — написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни заверил, что руководство прилагает все усилия, чтобы обеспечить качественную медицинскую помощь всем жителям республики.

— С начала года мы открыли акушерский корпус клинической больницы N4 на 90 коек и поликлинику на 450 посещений в смену. В ГКБ N1 корпус на 270 коек, детскую поликлинику N1 на 250 посещений, Региональный сосудистый центр N 2 на базе РКБ им Эпендиева на 120 коек, — сообщил Рамзан Кадыров, отвечая на слова президента в социальных сетях.

Кроме того, до конца года в Чечне собираются модернизировать ряд медучреждений.

— В республиканской психиатрической больнице в селе Самашки откроем корпус на 70 коек, в Республиканской психиатрической больнице села Дарбанхи корпус на 90 коек, а также административный, лечебно-диагностический и патологоанатом-анатомический корпус. Также ведётся строительство Курчалоевская ЦРБ на 120 коек, в Сунженской ЦРБ появится поликлиника на 150 посещений в смену, здание отделения «Скорой помощи» и административный корпус. Кроме того, в этом же году начнётся строительство инфекционного корпуса на 100 коек при РДКБ имени Глинки, — сообщил Кадыров.

На будущее у руководства Чечни тоже обширные планы.

— Мы собираемся начать строительство завода по производству расходных материалов для лабораторных исследований и малоинвазивных операционных вмешательств, поликлиники N 4 на 150 посещений в смену, участковой больницы села Зандак Ножай-Юртовского района на 25 коек и 70 посещений, а также трёх центров амбулаторной онкологической помощи в Гудермесе, Шали и Урус-Мартане, — резюмировал глава Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU