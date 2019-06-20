У спорткомплекса в Ессентуках скоро появится крыша

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-20T13:57:03+03:00

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С февраля 2019 года на участке переулка Садового кипит работа. Здесь в конце года откроется первый в Ессентуках крупнейший спорткомплекс. Игровые и тренажерные залы, душевые, раздевалки, буфет, подъемники на верхние этажи, трибуны болельщиков. Часть этих помещений уже обрели стены, там строители приступают к отделке.

Как рассказал руководитель фирмы-застройщика «СТУП» Виктор Борисенко, самые тяжелые виды работ уже позади, накануне приступили к монтажу крыши, из 8 ферм собрано 3. Здание возводится по всем правилам сейсмоустройчивости. До конца месяца фирма-подрядчик планирует закончить кладку второго этажа, работы опережают график на полмесяца.

– Для строительства ФОК используются материалы высшего качества, надежные металлоконструкции для нас изготавливают на Урале. Сейчас идет антикоррозийная защита здания. Все работы выполняются строго по нормам, отметил и. о.начальника Управления архитектуры и градостроительства Дмитрий Кусмачев. Само здание из 4 этажей занимает площадь более 3 тыс. кв. м, такой простор нужен для игровых залов тенниса, фитнеса, баскетбола, волейбола, на верхнем этаже расположится зал тренажеров.

Первых посетителей здесь должны принять в декабре 2019 года, но опережающий график может приблизить этот торжественный момент. Отдельная тема - благоустройство территории. Этот район города станет самым спортивным и благоустроенным.

Кроме велодорожек и спортплощадок, здесь установят качели, разобьют сквер с прогулочными зонами и клумбами. Зеленая посадка будет сохранена. В недалеком будущем это станет единым комплексом, включающим, помимо ФОК, городское озеро, тренировочную базу и прилегающую к комплексу благоустроенную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU