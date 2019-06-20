Мария Захарова: "Я никогда не говорила, что Чечня - прекрасный пример демократии"

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-20T14:06:45+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова продемонстрировала, как по интернету разбредаются цитаты, ложно приписываемые ей. Свое заявление она опубликовала в Facebook.

В соцсетях часто можно встретить фотографию, на которой изображена Захарова с фразой «Чечня — прекрасный пример демократии, к которому должны стремиться остальные регионы РФ». Как уверяет дипломат, она такого никогда не говорила.

Кроме этого, Захарова пожаловалась, что соцсети не пытаются бороться с ложью, несмотря на то, что разговоров об этом ведется очень много.

- Facebook зависает, когда пытаешься отправить модераторам пример фальшивых новостей. Где находятся русскоязычные модераторы компании? Там, где знают и любят русский язык - в Польше, - с иронией заметила Захарова в своем посте.

Дипломат решила бороться за чистоту репутации своими силами. Она попросила подписчиков присылать скриншоты таких фейковых новостей. Захарова планирует писать опровержение и информировать международные организации, которые борются с фейками.

ИСТОЧНИК KP.RU