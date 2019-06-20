Арктика прославила Железноводск
Школьница из Железноводска разукрасила ледокол
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Крейсер «Россия» довез железноводскую школьницу до первого места во всероссийском конкурсе детского рисунка «Лидеры Арктики». Росатомфлот учредил соревнование к 60-летию атомного ледокольного флота.
Больше 1000 работ участвовало в детском конкурсе. В итоге акварельное судно на фоне северного сияния 13-летней Анжелики Макаровой «На просторах Арктики» заворожило членов жюри. Лучшие рисунки украсят ледокол.
ИСТОЧНИК KP.RU