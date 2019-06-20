Арктика прославила Железноводск

СЕГОДНЯ 14:22 2019-06-20T14:25:03+03:00

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Крейсер «Россия» довез железноводскую школьницу до первого места во всероссийском конкурсе детского рисунка «Лидеры Арктики». Росатомфлот учредил соревнование к 60-летию атомного ледокольного флота.

Больше 1000 работ участвовало в детском конкурсе. В итоге акварельное судно на фоне северного сияния 13-летней Анжелики Макаровой «На просторах Арктики» заворожило членов жюри. Лучшие рисунки украсят ледокол.

ИСТОЧНИК KP.RU