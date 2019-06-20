Житель Владикавказа забрал часть миллиардного розыгрыша
Он выиграл 3,3 миллиона рублей
Житель Владикавказа забрал часть миллиардного розыгрышаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В среду организаторы «Гослото «4 из 20» провели розыгрыш огромного приза в 890 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.
Девять победителей «Гослото» стали миллионерами. Среди них есть житель Владикавказа, который выиграл 3,3 миллиона рублей. Кроме него, свой приз получили жители Краснодара, Мордовии и Ростовской области.
Розыгрыши «Гослото» проходят постоянно. Сейчас у всех есть возможность получить 500 миллионов рублей в лотерее «Гослото «7 из 49»
ИСТОЧНИК KP.RU