«Хабиб будет в США»: Нурмагомедов уедет из Дагестана готовиться к бою

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-20T15:00:49+03:00

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в июле переедет в США, чтобы подготовиться к поединку. Об этом сообщил агент бойца Ризван Магомедов.

Сейчас Нурмагомедов находится в Дагестане, где активно тренируется и поддерживает своих земляков-бойцов. Поединок между россиянином и американцем Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. В Соединенных Штатах дагестанец тренируется по традиции перед каждым боем.

За свою карьеру Нурмагомедов одержал 27 побед и ни разу не проиграл. Порье выиграл 25 поединков и пять закончились неудачей. Ещё один признали несостоявшимся.

ИСТОЧНИК KP.RU