«Хабиб будет в США»: Нурмагомедов уедет из Дагестана готовиться к бою
Чемпион UFC встретится с Дастином Порье
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в июле переедет в США, чтобы подготовиться к поединку. Об этом сообщил агент бойца Ризван Магомедов.
Сейчас Нурмагомедов находится в Дагестане, где активно тренируется и поддерживает своих земляков-бойцов. Поединок между россиянином и американцем Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. В Соединенных Штатах дагестанец тренируется по традиции перед каждым боем.
За свою карьеру Нурмагомедов одержал 27 побед и ни разу не проиграл. Порье выиграл 25 поединков и пять закончились неудачей. Ещё один признали несостоявшимся.
ИСТОЧНИК KP.RU