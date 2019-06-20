2019-06-20T15:38:05+03:00
Общество

Жуки атаковали Ставрополье

Нашествие насекомых отмечают жители Минвод и Невинномысска
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Минводах и Невинномысске черные жуки берут штурмом дома. Мелкие насекомые с крестиком на спине захватили нижние этажи многоэтажек. Не останавливает десант (а насекомые приходят сразу несколькими десятками) даже москитные сетки. Ставропольцы вынуждены обращаться к дезинсекторам, чтобы избавиться от непрошеных гостей.

Появление подобных жуков с потеплением - частое явление. Распространенные обидчики - земляные клопы, в частности Аракатус ильмовый или вязовый клоп, часто причиняют горожанам неудобства, особенно тем, кто живет вблизи их любимых деревьев. Ведь членистоногие обитают на листве. Относится клоп к вредителям семян вяза и для человека безвреден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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