Начальник хлебзавода из Ставрополья недодал в налоговую особо крупную сумму

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-20T16:12:09+03:00

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В Ипатово Следственный комитет по Ставрополью возбудил уголовное дело в отношении директора местного хлебного комбината. Его подозревают в уклонении от налогов в особо крупном размере, сообщают в ведомстве.

Как уверяет следствие, подозреваемый занижал бухгалтерские данные о полученной его компанией прибыли. В общей сложности директор задолжал 49 миллионов рублей.

Сейчас идет следственная проверка. Также подозреваемого принуждают возместить убыток. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU