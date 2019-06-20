Начальник хлебзавода из Ставрополья недодал в налоговую особо крупную сумму
Долг набежал из-за невыплаты налогов
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В Ипатово Следственный комитет по Ставрополью возбудил уголовное дело в отношении директора местного хлебного комбината. Его подозревают в уклонении от налогов в особо крупном размере, сообщают в ведомстве.
Как уверяет следствие, подозреваемый занижал бухгалтерские данные о полученной его компанией прибыли. В общей сложности директор задолжал 49 миллионов рублей.
Сейчас идет следственная проверка. Также подозреваемого принуждают возместить убыток. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU