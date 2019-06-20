2019-06-20T15:49:32+03:00
Общество

Еду «рассыпят» на юго-западе Ставрополя

Чем можно будет поживиться на продуктовой ярмарке
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В предстоящую субботу жителей Ставрополя ждет вкусовое разнообразие. По адресу улица Доваторцев, 50/1 можно будет затариться фермерскими продуктами. В числе гостей с яствами «купцы» из Новоалександровсого, Труновского,Изобильненского, Шпаковского, Грачевского и Петровского районов Ставрополья.

Горожане могут рассчитывать на свежую черешню, клубнику, кабачки, томаты, огурцы.

Работу ярмарка начнет с 8:00, закроется «чудо-городок» в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье без вести пропал больной мужчина
В Минеральных Водах 53 выпускника получили медали РФ
Уникальный метод лечения запатентовал ставропольский врач
В Ставропольской больнице ликвидировали последствия несчастного случая
На Ставрополье едва спасли от огня заказник "Бештаугорский"
Священник из Владикавказа взорвал Instagram
Правительство Дагестана запретило возить баранов на «Боингах»
II Международный конгресс по кибербезопасности: что угрожает финансовой отрасли?
Чиновники края осыпали золотом и серебром 306 ставропольских школьников
Ставрополье «напоит» села за 530 миллионов рублей
Начальник хлебзавода из Ставрополья недодал в налоговую особо крупную сумму
Жуки атаковали Ставрополье
«Хабиб будет в США»: Нурмагомедов уедет из Дагестана готовиться к бою
Житель Владикавказа забрал часть миллиардного розыгрыша
Арктика прославила Железноводск
Мария Захарова: "Я никогда не говорила, что Чечня - прекрасный пример демократии"
Руководитель УК в Пятигорске «перехватил» 32 млн рублей
У спорткомплекса в Ессентуках скоро появится крыша
Кадыров ответил на претензии Путина во время Прямой линии
Заработать на семенах: лайфхак мошенника из Ставрополя
В Дагестане переплатили за ремонт дороги 34 миллиона рублей
Объездную дорогу вокруг Владикавказа обещают построить за три года
В Ставрополь привезут уникальную икону