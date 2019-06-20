Еду «рассыпят» на юго-западе Ставрополя
Чем можно будет поживиться на продуктовой ярмарке
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В предстоящую субботу жителей Ставрополя ждет вкусовое разнообразие. По адресу улица Доваторцев, 50/1 можно будет затариться фермерскими продуктами. В числе гостей с яствами «купцы» из Новоалександровсого, Труновского,Изобильненского, Шпаковского, Грачевского и Петровского районов Ставрополья.
Горожане могут рассчитывать на свежую черешню, клубнику, кабачки, томаты, огурцы.
Работу ярмарка начнет с 8:00, закроется «чудо-городок» в 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU