2019-06-20T16:43:53+03:00
Общество

Чиновники края осыпали золотом и серебром 306 ставропольских школьников

Из 2263 школьников Ставрополя 212 окончили альма-матер на «золото»
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Звездную дорожку и «Алые паруса» организовали для 306 умников из Ставрополя. В этом году медалистами стали только 9% всех 11-классников. Среди 306 разумных потомков 212 получили золотые медали, а 95 - серебряные.

Награды вручали первые лица края: глава Ставрополья, мэр краевой столицы, члены правительства, депутаты, ректоры вузов.

В числе награжденных Ксения Коротенко, победительница Международной олимпиады по ….философии! Остальные молодые люди победители региональных этапов Всероссийских олимпиад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье без вести пропал больной мужчина
В Минеральных Водах 53 выпускника получили медали РФ
Уникальный метод лечения запатентовал ставропольский врач
В Ставропольской больнице ликвидировали последствия несчастного случая
На Ставрополье едва спасли от огня заказник "Бештаугорский"
Священник из Владикавказа взорвал Instagram
Правительство Дагестана запретило возить баранов на «Боингах»
II Международный конгресс по кибербезопасности: что угрожает финансовой отрасли?
Ставрополье «напоит» села за 530 миллионов рублей
Еду «рассыпят» на юго-западе Ставрополя
Начальник хлебзавода из Ставрополья недодал в налоговую особо крупную сумму
Жуки атаковали Ставрополье
«Хабиб будет в США»: Нурмагомедов уедет из Дагестана готовиться к бою
Житель Владикавказа забрал часть миллиардного розыгрыша
Арктика прославила Железноводск
Мария Захарова: "Я никогда не говорила, что Чечня - прекрасный пример демократии"
Руководитель УК в Пятигорске «перехватил» 32 млн рублей
У спорткомплекса в Ессентуках скоро появится крыша
Кадыров ответил на претензии Путина во время Прямой линии
Заработать на семенах: лайфхак мошенника из Ставрополя
В Дагестане переплатили за ремонт дороги 34 миллиона рублей
Объездную дорогу вокруг Владикавказа обещают построить за три года
В Ставрополь привезут уникальную икону