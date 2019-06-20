Чиновники края осыпали золотом и серебром 306 ставропольских школьников
Из 2263 школьников Ставрополя 212 окончили альма-матер на «золото»
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Звездную дорожку и «Алые паруса» организовали для 306 умников из Ставрополя. В этом году медалистами стали только 9% всех 11-классников. Среди 306 разумных потомков 212 получили золотые медали, а 95 - серебряные.
Награды вручали первые лица края: глава Ставрополья, мэр краевой столицы, члены правительства, депутаты, ректоры вузов.
В числе награжденных Ксения Коротенко, победительница Международной олимпиады по ….философии! Остальные молодые люди победители региональных этапов Всероссийских олимпиад.
ИСТОЧНИК KP.RU