Чиновники края осыпали золотом и серебром 306 ставропольских школьников

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-20T16:43:53+03:00

Из 2263 школьников Ставрополя 212 окончили альма-матер на «золото»

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Звездную дорожку и «Алые паруса» организовали для 306 умников из Ставрополя. В этом году медалистами стали только 9% всех 11-классников. Среди 306 разумных потомков 212 получили золотые медали, а 95 - серебряные.

Награды вручали первые лица края: глава Ставрополья, мэр краевой столицы, члены правительства, депутаты, ректоры вузов.

В числе награжденных Ксения Коротенко, победительница Международной олимпиады по ….философии! Остальные молодые люди победители региональных этапов Всероссийских олимпиад.

ИСТОЧНИК KP.RU