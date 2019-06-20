2019-06-20T17:01:48+03:00
Происшествия

На Ставрополье едва спасли от огня заказник "Бештаугорский"

Пожар обнаружили егери
Полина ШАПОШНИКОВА
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Рядом с трассой «Минеральные Воды- Кисловодск» загорелось поле. Густой дым снизил обзор для автомобилистов, а сильный ветер погнал огонь к заказнику «Бештаугорский». Как отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов, пожар обнаружили егери заказника и позвонили в экстренные службы.

Три пожарных расчета выехали на тушение, возгорание ликвидировано. Огонь не успел перекинуться на лес. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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