На Ставрополье едва спасли от огня заказник "Бештаугорский"
Пожар обнаружили егери
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Рядом с трассой «Минеральные Воды- Кисловодск» загорелось поле. Густой дым снизил обзор для автомобилистов, а сильный ветер погнал огонь к заказнику «Бештаугорский». Как отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов, пожар обнаружили егери заказника и позвонили в экстренные службы.
Три пожарных расчета выехали на тушение, возгорание ликвидировано. Огонь не успел перекинуться на лес. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU