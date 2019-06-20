2019-06-20T17:20:45+03:00
Происшествия

В Ставропольской больнице ликвидировали последствия несчастного случая

В учреждение вернули свет
Антон Шаповалов
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Сообщение о том, что в Новоалександровской больнице выключили свет, появилось днем 20 июня. Энергию отключили из-за несчастного случая при работе слесарей. Ствол дерева упал на провода, сообщает «Победа26» со ссылкой на местных жителей.

В Новоалексанровской больнице подтвердили, что у них пилили деревья. И во время работ одно из них упало не по запланированной траектории, повредив провода. Ремонтники час устраняли последствия ЧП. На данный момент больница работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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