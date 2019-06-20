В Минеральных Водах 53 выпускника получили медали РФ

СЕГОДНЯ 18:09 2019-06-20T18:09:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Минеральных Водах, как и по все стране, сегодня чествовали выпускников. В этом году 53 человека удостоены медали Российской Федерации «За особые успехи в учении». У всех - «отлично» в аттестате по всем предметам и больше 70 баллов по ЕГЭ. У 42 выпускников - золотые медали Ставропольского края «За особые успехи в обучении», у 21 - серебряные.

Эти ребята доказали, что они сильны не только в учебе, но и в других сферах жизни. Многие из них отличились в спорте, в различных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. Родители всех медалистов получили Благодарственные письма главы Минераловодского городского округа. Благодарности родителям и медали учащимся вручали замглавы администрации Минераловодского городского округа Олег Мельников, заместители председателя Совета депутатов Минераловодского городского округа Александр Шиянов и Дмитрий Пастырев и начальник Управления образования администрации МГО Людмила Безруких.

- Сегодня медали вручаются не только выпускникам, но и их родителям, которые на протяжении всей учебы разделяли со своими детьми не только их успехи, но порой и неудачи, - сказал Олег Мельников. - Особый вклад внесли учителя, которые увидели в своих учениках таланты и развили неповторимые качества индивидуальности. Желаю вам правильно расставить приоритеты и, невзирая на трудности, добиться в жизни высоких результатов.

На церемонии также отметили успехи в учебе и 84 выпускников 9-х классов, которые получили аттестат с отличием. Напомним, в этом году в Минераловодском округе всего 1333 выпускника 9-х классов, покидают школы 567 выпускников 11-х классов.

ИСТОЧНИК KP.RU