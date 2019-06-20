Гендиректор «Анжи»: Команда продолжит существовать

СЕГОДНЯ 20:41 2019-06-20T20:41:30+03:00

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Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов не сомневается, что команда продолжит существовать. Функционер выразил уверенность в том, что в следующем сезоне клуб выступит в третьей по силе футбольной лиге России — ПФЛ.

— Нас попросили предоставить бумаги [для лицензирования], и они уже собраны на сегодняшний день. Вероятность, что мы получим лицензию — 99%. В РФС помогают нам и очень положительно относятся к нашей инициативе сохранить клуб и избежать банкротства. Ведь это значит, что мы исправно выплатим долги футболистам и сможем продолжать играть, — сказал Агарагимов.

Официальные результаты лицензирования будут объявлены 26 июня. Тогда дальнейшая судьба «Анжи» будет доподлинно известна.

Напомним, что с начала сезона 2018/2019 клуб испытывал серьёзные материальные трудности. Долги достигли критической отметки в 250 миллионов рублей. Несмотря на задержки зарплат футболисты продолжали выступление за клуб. Благодаря их стараниям «Анжи» сражался в каждом матче. Но в таком финансовом положении команда была обречена на вылет, если не по спортивным, то по материальным причинам.

В итоге клуб закончил сезон на предпоследнем месте, но не смог заявиться даже во вторую лигу — ФНЛ. Руководство приняло решение избежать банкротства, чтобы сохранить историю «Анжи». Если ПФЛ примет заявку на лицензирование, бюджет команды на следующий сезон составит 23 миллиона рублей.

При этом многомиллионный долг был реструктурирован и «Анжи» будет медленно расплачиваться с долгами. По предварительным оценкам, этот процесс займёт 2-3 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU