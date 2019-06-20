Два участника расстрела псковских десантников пойдут под суд

СЕГОДНЯ 21:24 2019-06-20T21:24:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет передал в суд дело двух боевиков, участвовавших в расстреле псковской дивизии воздушно-десантных войск 29 февраля 2000 года в Чечне. Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву грозят пожизненные сроки.

— Подозреваемым вменяются преступления по статьям «участие в банде», «вооруженный мятеж» и «посягательство на жизнь военнослужащих», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Предполагается, что боевики были в вооружённой банде Шамиля Басаева и Хаттаба, которая окружила и напала на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Экстремисты атаковали силовиков в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

Среди террористов были Дудиев и Донашев. Они вели прицельный огонь по вооружённым силам РФ из автоматов Калашникова. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, ещё 4 бойца получили различные ранения.

— Дело передано в Северо-Кавказский окружной военный суд. Подозреваемым грозит пожизненное заключение, — резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU