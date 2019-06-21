2019-06-21T09:19:15+03:00
Происшествия

Министр экономики Дагестана вышел из-за решетки

Чиновник останется под домашним арестом до 20 августа
Полина ШАПОШНИКОВА
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Выпустили из-за решетки и отправили под домашний арест министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова. Дома Хасбулатов останется до конца предварительного следствия - 20 августа 2019 года. Такое решение принял Кировский районный суд, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Со 2 мая два месяца под стражей провел чиновник, подозреваемый в хищении свыше 20 млн рублей при исполнении госконтрактов на оснащение МФЦ в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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