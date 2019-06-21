2019-06-21T09:36:40+03:00
Общество

72 кадета из Ставрополя собираются отдать жизнь обороне страны

С 2011 года больше 120 кадетов из Ставрополя приняты в вузы Министерства обороны РФ
Полина ШАПОШНИКОВА
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72 выпускника Ставропольского президентского кадетского училища из Ставрополя подали документы в вузы Министерства обороны страны. В этом году учебное заведение выпустило в жизнь 110 ребят, 16 получили золотые и серебряные медали губернатора края «За особые успехи в обучении».

Со времени своего существования, с 2011 года, кадетское училище выпустило больше 120 учеников, поступивших в вузы Министерства обороны Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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