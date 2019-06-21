Дагестанка пыталась пронести в пензенскую тюрьму запрещенные вещества

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-21T10:08:41+03:00

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28-летняя уроженка Дагестана хотела пронести в исправительную колонию таблетки. Передать запрещенный предмет она хотела на свидании с 36-летним мужчиной, которого посадили за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН по Пензенской области.

Во время досмотра у дагестанки нашли четыре синие таблетки и сим-карту. Экспертам придется выяснить, не содержатся ли в них наркотические вещества. Однако уже сейчас на женщину оформили протокол о правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU