За переписку с любовником задушили ставропольчанку
Завершилось расследование жестокого преступления
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следователи раскрыли апрельское убийство 28-летней женщины в Невинномысске. Обвинили в жестоком преступлении супруга потерпевшей.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального СКР, жену на почве ревности в ссоре задушил 36-летний мужчина.
- По данным следствия, в апреле текущего года обвиняемый в мобильном телефоне своей 28-летней супруги увидел её переписку с другим мужчиной, - уточнили мотив преступления в ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU