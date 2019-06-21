2019-06-21T10:14:57+03:00
Происшествия

За переписку с любовником задушили ставропольчанку

Завершилось расследование жестокого преступления
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следователи раскрыли апрельское убийство 28-летней женщины в Невинномысске. Обвинили в жестоком преступлении супруга потерпевшей.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального СКР, жену на почве ревности в ссоре задушил 36-летний мужчина.

- По данным следствия, в апреле текущего года обвиняемый в мобильном телефоне своей 28-летней супруги увидел её переписку с другим мужчиной, - уточнили мотив преступления в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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