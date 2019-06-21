В Ставрополе подготовят легкоатлетов по международным стандартам

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-21T11:11:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Юг-Арена» и закрытый легкоатлетический манеж заработали в Ставрополе. Здесь будут тренироваться будущие олимпийцы и проводиться масштабные соревнования. Новый комплекс «заточен» под тренировки волейболистов, баскетболистов, гандболистов и мини-футболистов. Игровой зал рассчитан на 500 зрительских мест.

Манеж площадью 5 тысяч квадратных метров позволит вести тренировки круглый год. Раньше спортсмены вынуждены были согласовывать свои занятия с небесной канцелярией, так как все они были открытыми. Теперь же одновременно 120 человек смогут готовиться к покорению Олимпа.

В манеже есть 4 беговые дорожки по 200 метров, 8 дорожек для спринта, световое табло и система фотофиниша.

40% финансирования постройки новых объектов взял на себя федеральный центр, остальные средства выделены из краевого бюджета, сообщили в пресс-службе губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU