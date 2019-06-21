После прямой линии Кадыров радикально решил жилищный вопрос

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-21T10:35:22+03:00

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Жительницы Грозного, которые попросили во время прямой линии Владимира Путина помочь с жильем, получили две новые квартиры. Об этом рассказал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Как говорит глава Чечни, он поручил мэру Грозного Ибрагиму Закриеву посмотреть, действительно ли жилищные условия, в которых живут женщины, такие тяжелые. Закриев доложил, что так оно и есть, и пояснил, что семьи стояли в очереди на жилье, но не были первоочередниками.

Тогда на сторону женщин встала мать главы Чечни Аймани Кадырова. Она попросила, чтобы купили и передали новое жилье просившим этого. Двухкомнатную и трехкомнатную квартиры приобрели за счет регионального общественного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU