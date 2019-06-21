2019-06-21T11:09:39+03:00
Происшествия

В Дагестане осудили местную администрацию за работу в интернете

Глава одного из муниципалитетов не осведомил жителей села
Антон Шаповалов
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Прокуратура Дагестана проверила, как местные власти предупреждают жителей о работе водоснабжения. Сотрудники ведомства установили, что администрация села Леваши в одноименном районе не опубликовала на официальном сайте информацию о качестве питьевой воды и мероприятиях, которые проводят для её очистке.

Из-за этого прокуратура привлекла главу муниципалитета к административной ответственности по второй части статьи 13.27. Мировой судья рассмотрел дело и наказал руководителя села штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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