В Дагестане осудили местную администрацию за работу в интернете
Глава одного из муниципалитетов не осведомил жителей села
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Прокуратура Дагестана проверила, как местные власти предупреждают жителей о работе водоснабжения. Сотрудники ведомства установили, что администрация села Леваши в одноименном районе не опубликовала на официальном сайте информацию о качестве питьевой воды и мероприятиях, которые проводят для её очистке.
Из-за этого прокуратура привлекла главу муниципалитета к административной ответственности по второй части статьи 13.27. Мировой судья рассмотрел дело и наказал руководителя села штрафом.
ИСТОЧНИК KP.RU