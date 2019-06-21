2019-06-21T11:33:23+03:00
Общество

Чеченского правозащитника Титиева отпустили досрочно

Ему предстояло отсидеть четыре года в колонии-поселении
Антон Шаповалов
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Руководитель регионального отделения «Мемориал» Оюб Титиев, которого в марте осудили на четыре года за хранение наркотиков, снова на свободе. Шалинский городской суд отпустил его условно-досрочно. У выхода из колонии-поселения, которая находится в 15 километрах от Грозного, Титева встретили родные, друзья, коллеги и журналисты.

Напомним, дело Титиева оказалось самым резонансным в регионе и привлекло внимание даже международной общественности. Правозащитнику вменяли ответственность за хранение 180 граммов марихуаны, это считается крупной партией. Титиеву грозило десять лет тюрьмы, но сам правозащитник полагал, что наркотики ему подбросили, и не признал вину.

В защиту Титиева выступили в Европарламенте и ОБСЕ. Будучи в заключении, он получил премию Вацлава Гавела от ПАСЕ, а также премию Московской Хельсинской группы. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что общественности надо бороться за полную реабилитацию правозащитника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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