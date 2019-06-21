Начальник полиции в Новоалександровсом районе продал «честь мундира»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-21T12:06:57+03:00

Помог нарушителю ПДД избежать отбытия наказания и принял удар на себя

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Начальник полиции в Новоалександровском округе Анатолий Макаров лишился должности и получил срок. Полковник помог уклониться от смешного наказания в виде 3 суток ареста за нарушение ПДД за деньги.

За превышение должностных полномочий суд признал экс-полицейского виновным и приговорил к 1,5 годам лишения свободы условно с лишением права на должность в правоохранительных органах на 2 года.

Данный факт был выявлен сотрудниками оперативной части собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Должностное лицо будет уволено из органов внутренних дел после вступления в силу приговора суда.

ИСТОЧНИК KP.RU