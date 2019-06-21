2019-06-21T12:25:42+03:00
Политика

Глав ставропольских муниципалитетов посадят под колпак

В регионе планируют перенять практику Московской области
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье серьезно займутся главами муниципалитетов. Контроль за чиновниками будет увеличен. В региональном правительстве рассматривается возможность передать на краевой уровень проверку соблюдения ограничений, запретов и урегулирования конфликта интересов между главами и их заместителями. В Московской области успешно используют такую практику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Веру для военных» привезли в Ставрополь
Три дагестанские газеты вышли с передовицей « Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев»
В Кабардино-Балкарии возобновили поиски человека в горах
Выходные как в адском пекле: +40 на Ставрополье
Начальник полиции в Новоалександровсом районе продал «честь мундира»
Древний клен рухнул в Центральном парке Ставрополя
Чеченского правозащитника Титиева отпустили досрочно
В Дагестане осудили местную администрацию за работу в интернете
Людей в Кисловодске переправляют на лодке по воздуху
После прямой линии Кадыров радикально решил жилищный вопрос
В Ставрополе подготовят легкоатлетов по международным стандартам
За переписку с любовником задушили ставропольчанку
Дагестанка пыталась пронести в пензенскую тюрьму запрещенные вещества
«Волга, о которой мечтал мой отец»: в Ставрополе обсуждают тюнинг машины
72 кадета из Ставрополя собираются отдать жизнь обороне страны
Министр экономики Дагестана вышел из-за решетки
Два участника расстрела псковских десантников пойдут под суд
Гендиректор «Анжи»: Команда продолжит существовать
На Ставрополье без вести пропал больной мужчина
В Минеральных Водах 53 выпускника получили медали РФ
Уникальный метод лечения запатентовал ставропольский врач
В Ставропольской больнице ликвидировали последствия несчастного случая