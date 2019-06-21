Глав ставропольских муниципалитетов посадят под колпак
В регионе планируют перенять практику Московской области
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На Ставрополье серьезно займутся главами муниципалитетов. Контроль за чиновниками будет увеличен. В региональном правительстве рассматривается возможность передать на краевой уровень проверку соблюдения ограничений, запретов и урегулирования конфликта интересов между главами и их заместителями. В Московской области успешно используют такую практику.
ИСТОЧНИК KP.RU