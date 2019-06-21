2019-06-21T12:51:09+03:00
Общество

Три дагестанские газеты вышли с передовицей « Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев»

Издания таким образом поддержали задержанного журналиста
Антон Шаповалов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Три газеты из Дагестана в пятницу вышли с одинаковой обложкой «Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев». Таким образом они поддерживали арестованного журналиста «Черновика», которого подозревают в финансировании терроризма. Издания не скрывали акцию и объявили о ней ещё в среду. В своих текстах корреспонденты газет заявляют, что будут бороться за свободу коллеги.

Ранее стало известно, что редактора отдела «Религия» в газете «Черновик» Гаджиева задержали правоохранительные органы. На закрытом заседании журналиста взяли под стражу на два месяца.

Следом редакция «Черновика» попросила Владимира Путина взять под контроль ситуацию. Но спустя день Дмитрий Песков сказал, что Москва не получали никаких сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Веру для военных» привезли в Ставрополь
Глав ставропольских муниципалитетов посадят под колпак
В Кабардино-Балкарии возобновили поиски человека в горах
Выходные как в адском пекле: +40 на Ставрополье
Начальник полиции в Новоалександровсом районе продал «честь мундира»
Древний клен рухнул в Центральном парке Ставрополя
Чеченского правозащитника Титиева отпустили досрочно
В Дагестане осудили местную администрацию за работу в интернете
Людей в Кисловодске переправляют на лодке по воздуху
После прямой линии Кадыров радикально решил жилищный вопрос
В Ставрополе подготовят легкоатлетов по международным стандартам
За переписку с любовником задушили ставропольчанку
Дагестанка пыталась пронести в пензенскую тюрьму запрещенные вещества
«Волга, о которой мечтал мой отец»: в Ставрополе обсуждают тюнинг машины
72 кадета из Ставрополя собираются отдать жизнь обороне страны
Министр экономики Дагестана вышел из-за решетки
Два участника расстрела псковских десантников пойдут под суд
Гендиректор «Анжи»: Команда продолжит существовать
На Ставрополье без вести пропал больной мужчина
В Минеральных Водах 53 выпускника получили медали РФ
Уникальный метод лечения запатентовал ставропольский врач
В Ставропольской больнице ликвидировали последствия несчастного случая