Три дагестанские газеты вышли с передовицей « Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев»

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-21T12:51:09+03:00

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Три газеты из Дагестана в пятницу вышли с одинаковой обложкой «Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев». Таким образом они поддерживали арестованного журналиста «Черновика», которого подозревают в финансировании терроризма. Издания не скрывали акцию и объявили о ней ещё в среду. В своих текстах корреспонденты газет заявляют, что будут бороться за свободу коллеги.

Ранее стало известно, что редактора отдела «Религия» в газете «Черновик» Гаджиева задержали правоохранительные органы. На закрытом заседании журналиста взяли под стражу на два месяца.

Следом редакция «Черновика» попросила Владимира Путина взять под контроль ситуацию. Но спустя день Дмитрий Песков сказал, что Москва не получали никаких сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU