2019-06-21T13:02:50+03:00
Общество

«Веру для военных» привезли в Ставрополь

Митрополит Кирилл провел Божественную литургию
Полина ШАПОШНИКОВА
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Главную икону Вооруженных сил РФ утром 21 июня доставили в Ставрополь. Икона «Спас Нерукотворный» находится в Соборе святого равноапостольного князя Владимира. «Спас Нерукотворный» считается самым древним из канонических изображений Христа, покровительствует русскому воинству.

Вместе иконой прибыли мощи великомучеников Георгия Победоносца, Целителя Пантелеимона, великомучениц Варвары, апостолов Андрея Первозванного, Петра, святого Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, православного воина Федора Ушакова.

В храме состоялась праздничная Божественная литургия, которую провел митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. С полудня каждый час проходит молебен с акафистом, то есть хвалебные песнопения святым.

До 18:30 у жителей краевого центра будет возможность поклониться иконе и мощам святых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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