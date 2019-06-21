2019-06-21T14:19:24+03:00
Общество

Ставрополье и Дагестан не перестали быть самыми бедными по новой методике Росстата

Ингушетия оказалась в аутсайдерах по всей России
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ставрополье и Дагестан не перестали быть самыми бедными по новой методике РосстатаСтаврополье и Дагестан не перестали быть самыми бедными по новой методике РосстатаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Регионы Северо-Кавказского федерального округа снова признали одними из самых малоимущих. Не помогла даже новая методика Росстата. Самым богатым регионом на Северном Кавказе оказался Дагестан, где денежный доход в среднем составляет 26 360 рублей, а самым бедным — Ингушетия, в которой жители получают 16 158 рублей.

Жители Ставрополья зарабатывают 23 236 рублей, следом идут Чечня и Северная Осетия с 23 185 и 23 067 рублями. В КБР люди получают 20 605 рублей, а в КЧР — 18 233 рублей. Средний доход во всем округе составляет 21,5 тысяч рублей.

Росстат изменил технологию расчета доходов населения, в которой они уточнили оценку доходов и расходов населения. Из-за этого новшества увеличилась доля зарплат в структуре доходов и уменьшилась часть прибыли от предпринимательства и продажи недвижимости. Кроме этого, в ведомстве не учитывают доходы от игры с валютой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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