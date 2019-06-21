В Ставрополе увековечен подвиг пожарного из 13-й части
Год назад Константин Нетесов погиб, спасая людей из огня
Изменить размер текста:
Через год после смерти командира 13 пожарно-спасательной части его товарищи установили мемориальную доску. Теперь имя Константина Нетесова останется жить.
Год назад 21 июня разлетелась печальная весть — командир, проработав пожарным 16 лет, погиб на тушении огня в здании №184 по улице Октябрьской.
Теперь табличка с именем украсит фасад пожарно-спасательной части №13 в Ставрополе. В торжестве приняли участие его близкие и коллеги.
ИСТОЧНИК KP.RU