В Ставрополе увековечен подвиг пожарного из 13-й части

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-21T14:03:17+03:00

Год назад Константин Нетесов погиб, спасая людей из огня

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Через год после смерти командира 13 пожарно-спасательной части его товарищи установили мемориальную доску. Теперь имя Константина Нетесова останется жить.

Год назад 21 июня разлетелась печальная весть — командир, проработав пожарным 16 лет, погиб на тушении огня в здании №184 по улице Октябрьской.

Теперь табличка с именем украсит фасад пожарно-спасательной части №13 в Ставрополе. В торжестве приняли участие его близкие и коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU