2019-06-21T14:16:20+03:00
Общество

«Ты, действительно, заслужил»: Лукашенко наградил Кадырова

Президент Белоруссии вручил главе Чечни орден Дружбы народов
Антон ШАПОВАЛОВ
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Александр Лукашенко присвоил руководителю Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов. Его наградили за укрепление российского сотрудничества с Белоруссией. Церемония проходила в минском Дворце независимости.

Со слов главы Чечни, для него эта награда «не дань политической моде». Кроме этого, Кадыров поблагодарил Лукашенко за такую неожиданность и пообещал наращивать связь между Чечней и Белоруссией. Президент ответил взаимностью.

Напомним, в феврале 2018 года Кадыров получил благодарственное письмо от президента Белоруссии за содействие в освобождении белоруса Вячеслава Качуры. Ранее глава Чечни помог вывести из ливийского плена двух белорусских врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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